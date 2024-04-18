Северный сосед России разрешит пограничникам устраивать прослушку Финское правительство намерено разрешить пограничникам меры прослушивания

Финское правительство намерено разрешить пограничникам использовать технологии прослушивания для обнаружения возможных нарушений на границе и вблизи нее, следует из предложения, переданного в парламент. Как пишет ТАСС, предлагается расширить в законе о пограничной службе цель и сферу применения технического наблюдения. Предполагается, что изменения вступят в силу 1 июля.

С 15 апреля Финляндия ввела новые ограничения по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией. В Федеральной таможенной службе уточнили, что страна продлевает полное закрытие всех сухопутных пунктов пропуска на границе. Остановилось также движение прогулочных судов, закрыты морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

Ранее стало известно, что польские спецслужбы пользовались шпионским программным обеспечением Pegasus из Израиля для прослушивания разговоров более 500 политиков внутри страны. Как сообщается, выявлено «слишком большое» количество «необоснованных случаев» применения этого ПО.

В январе также стало известно, что спецслужбы Польши следили и прослушивали также Матеуша Моравецкого, ранее занимавшего пост премьера республики, Для контроля за его деятельностью использовалось то же израильское ПО Pegasus.