Финский суд обязал просящего убежище россиянина вернуть детей на родину

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Суд в Хельсинки обязал гражданина России, просящего убежища в стране для себя и своих несовершеннолетних детей, вернуть их матери, сообщает газета Helsingin sanomat. Верховный суд республики определил, что возвращение детей в Россию не представляет для них серьезной опасности, поэтому в убежище им будет отказано.

Апелляционный суд Финляндии ранее отклонил требование матери вернуть ей детей. Отец, уехавший из России, аргументировал свою позицию тем, что учеников российских школ учат основам военной службы. До отъезда в республику, один из детей учился в кадетском классе, а второй состоял в Юнармии.

По мнению Верховного суда [Финляндии], возвращение не создаст настолько серьезной опасности для детей, чтобы в возвращении могло быть отказано <...> Суд обязал немедленно вернуть детей, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия вознамерилась предложить странам Европейского союза продлить действие специального механизма по предоставлению убежища украинским беженцам. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, к настоящему моменту убежище в странах Европы получили около четырех миллионов украинцев.