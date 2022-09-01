Финский политолог назвал главную проблему Запада на Украине Политолог Бекман: Запад сократил поставки оружия Украине из-за отсутствия результата

Фото: МО Украины

Крушение планов Запада на Украине стало главной проблемой НАТО. В этой связи США вместе с союзниками уже сократили поставки оружия Киеву. Об этом рассказал порталу «Украина.ру» финский политолог Йохан Бекман.

Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта, — сказал политолог.

Он также отметил, что проблемы украинских военных вылились в ослабление поддержки Киева со стороны западных союзников. В частности, последние стали направлять Киеву меньше оружия, поскольку «они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов».

Ранее газета The Wall Street Journal написала о том, что боевые действия на Украине опустошают запасы ряда видов оружия в США. При этом Пентагон не успевает их пополнять, что заставляет американских чиновников испытывать опасения относительно боеготовности собственной страны. Так, один из представителей военного ведомства заявил, что резервы снарядов калибра 155 миллиметров находятся на «неприятно низком» уровне.

При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в госбюджет Украины поступила грантовая помощь от США в размере $3 млрд. По его словам, это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки.