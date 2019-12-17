Санна Марин, официально назначенная на должность премьер-министра Финляндии 10 декабря, стала самым молодым в мире действующим главой правительства.
Как передавал NEWS.ru, глава МВД Эстонии назвал Марин продавщицей, неправильно перефразировав известное высказывание Владимира Ленина. Позднее он принёс финскому премьеру извинения, подчеркнув, что СМИ исказили его слова. За реплику Хельме извинилась и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Это произошло во время телефонного разговора с финским лидером Саули Ниинистё.