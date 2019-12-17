Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник оценил законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в конституцию страны. Он назвал документ подменой смысла и сути Минских соглашений, отдаляющий украинские власти от мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Пасечник подчеркнул, что все инициативы Киева с имплементацией минских договорённостей должны быть согласованы с ЛНР и ДНР. Он также указал на отсутствие в тексте проекта упоминания об особом статусе Донбасса,...