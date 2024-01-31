Финский омбудсмен призвала открыть КПП на границе с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман в письме главе МВД страны Мари Рантанен выразила обеспокоенность возможными нарушениями прав лиц, ищущих убежища на границе с Россией. В этой связи омбудсмен рекомендовала открыть контрольно-пропускные пункты (КПП). Письмо опубликовано на сайте Стенман.

Мы надеемся, что в ближайшие недели правительство примет решение об открытии трансграничного сообщения, — говорится в послании.

Стенман напомнила, что 18 января из России в Финляндию прибыли 18 выходцев с Ближнего Востока, в том числе женщины и дети. При этом они нарушили правила перехода государственной границы страны. По мнению омбудсмена, это подвергает их риску.

В настоящее время КПП на границе Финляндии и России закрыты по решению финского правительства на срок до 11 февраля. Ожидается, что новое решение будет озвучено на традиционном заседании кабинета министров 8 февраля.

Ранее глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккенен заявил, что правительство рассматривает возможность введения полного запрета на совершение сделок с недвижимостью для россиян. По его словам, ограничения могут вступить в силу весной 2024 года, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Он подчеркнул, что для введения запрета нужны юридические основания.

Также стало известно, что власти Восточной Финляндии планируют закрыть школу, занимающуюся преподаванием русского языка и литературы. Такое решение может быть принято из-за массового перехода учащихся в другие заведения. Предполагается, что закрытие русскоязычной школы позволит властям города Лаппеэнранта сократить расходы более чем на €1 млн.