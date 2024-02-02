Финский музей объяснил, почему назвал Илью Репина украинским художником Музей «Атенеум»: Репина назвали украинским художником из-за места его рождения

Фото: Global Look Press

Илья Репин

Финский художественный музей «Атенеум» заменил национальность Ильи Репина с русской на украинскую на выставке «Вопрос времени», поскольку предки художника родились на территории современной Украины, заявила директор по связям с общественностью Анна Кари. По ее словам, учреждение последовало примеру других международных музеев.

В результате рассмотрения мы решили исправить информацию о национальности Репина с русской на украинскую. В качестве источника мы использовали церковный документ, из которого следовало, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины, — пояснила Кари.

Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал российских живописцев Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками. Художники родились во времена Российской империи в Феодосии (Таврическая губерния Российской империи, ныне — Республика Крым, РФ) и Чугуеве (Харьковская губерния Российской империи, ныне — Харьковская область Украины) соответственно.

Это не первый инцидент подобного рода, допускаемый сотрудниками музея. До этого в музее переименовали картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде». Кроме того, музей признал Архипа Куинджи художником с Украины.