Финский художественный музей «Атенеум» заменил национальность Ильи Репина с русской на украинскую на выставке «Вопрос времени», поскольку предки художника родились на территории современной Украины, заявила директор по связям с общественностью Анна Кари. По ее словам, учреждение последовало примеру других международных музеев.
В результате рассмотрения мы решили исправить информацию о национальности Репина с русской на украинскую. В качестве источника мы использовали церковный документ, из которого следовало, что отец и дед Репина родились на территории современной Украины, — пояснила Кари.
Ранее Метрополитен-музей в Нью-Йорке назвал российских живописцев Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками. Художники родились во времена Российской империи в Феодосии (Таврическая губерния Российской империи, ныне — Республика Крым, РФ) и Чугуеве (Харьковская губерния Российской империи, ныне — Харьковская область Украины) соответственно.
Это не первый инцидент подобного рода, допускаемый сотрудниками музея. До этого в музее переименовали картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» в «Танцовщицу в украинском наряде». Кроме того, музей признал Архипа Куинджи художником с Украины.