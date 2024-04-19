Финский чиновник отказался от общения с русскоязычными жителями Финский премьер Орпо отказался говорить с русскоязычными жителями на границе

Фото: Patrik Ãƒâ€“Sterberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петтери Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при посещении приграничным с Россией районов страны вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отказался обсудить с русскоязычными жителями вопрос ее открытия, сообщает в своем Telegram-канале некоммерческая общественная организация «Александровское общество». Там подчеркнули, что активисты вышли на дорогу к КПП Нуийамаа и устроили пикет.

Мы, разумеется, хотели пообщаться с политиками на эту важнейшую для нас тему (закрытие границы с РФ. — NEWS.ru) <...> увы, для общения с народом времени у них не нашлось, — говорится в сообщении.

В обществе подчеркнули, что его участники отказываются мириться с тем фактом, что политики «плюют на интересы» большого числа граждан и жителей Финляндии, нарушая их права.

Ранее стало известно, что финский муниципалитет Виролахти опустел после закрытия границы с Россией. Журналисты указали на высокий риск того, что район в скором времени перестанет существовать в принципе. Сейчас, как рассказали СМИ, там изредка можно встретить автомобили, а магазины распродают последние товары перед закрытием.

Конфедерация финской промышленности ранее предложило правительству страны создать в шести граничащих с Россией регионах особые экономические зоны для обеспечения роста экономики на этих территориях. Там отметили, что ситуация в Восточной Финляндии серьезная и исключительная как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности.