https://static.news.ru/photo/c3f2fdd0-6155-11ea-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Puolustusvoimat - Försvarsmakten/facebook.com

Войска Финляндии отказались от учений НАТО Cold Response 2020. Основной причиной стала ситуация с коронавирусом.

Из-за ситуации с коронавирусом в Норвегии Силы обороны решили не посещать учения Cold Response 2020. Мы все надеемся, что в лагере, где военные находятся на карантине, всё будет хорошо. Это было, конечно, разочарование для нашей бригады, но лучше быть в безопасности, чем сожалеть, — заявили представители Сил обороны.

По данным НАТО, в учениях должны были принять участие 400 финских военных. В частности призывники, контрактники и обслуживающий персонал. Остальные страны не стали изменять свои планы касательно учений. Планируется, что в Норвегию прибудет более 16 тысяч военных из 10 различных государств.

NEWS.ru ранее писал, что в рядах ВС США был обнаружен первый заражённый боец. Инцидент произошёл в Неаполе.