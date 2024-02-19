Финские военные начали массово увольняться Helsingin Sanomat: в Финляндии начали массово увольняться резервисты

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Финские военные начали массово уходить из армии, сообщает Helsingin Sanomat. Там отметили, что число увольняющихся настолько возросло, что некоторым не хватает места для завершения обучения.

В феврале число увольняющихся из резерва сил обороны выросло настолько, что всем желающим не хватает мест для завершения обучения, — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил об отсутствии необходимости размещать в стране ядерное оружие. По его словам, для обеспечения безопасности государств — членов НАТО достаточно ядерного оружия, находящегося в других странах. Орпо при этом подчеркнул, что недавно вступившая в Североатлантический альянс Финляндия тщательно готовится к выполнению поставленных блоком задач и осуществляет сдерживание с помощью обычного оружия.

До этого экс-премьер Финляндии Александр Стубб констатировал, что система безопасности страны опирается на сильные вооруженные силы, членство в НАТО и соглашение об оборонном сотрудничестве с США, которое было подписано 18 декабря 2023 года. Поэтому, по его словам, Финляндия не боится угроз со стороны других государств. Он уточнил, что стране удалось быстро вступить в Альянс, поскольку в этом заключаются военные и политические интересы Вашингтона.