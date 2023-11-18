Финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с РФ

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Финские пограничники применили газ против группы людей на переходе Ниирала, сообщил телерадиоканал Yle. Позже информацию об этом инциденте подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.

Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа, — заявил Муртонен.

Он отметил, что после применения газа пострадавшим была оказана первая помощь. При этом замглавы пограничной службы не уточнил, какой именно газ использовался. Он лишь отметил, что это стандартное средство, применяемое пограничниками.

Ранее стало известно, что власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Хельсинки пытаются притянуть миграционную тему к закрытию КПП, но на самом деле никакой связи нет. Она призвала финские власти не подменять понятия и не прикрываться правами человека.