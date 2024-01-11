Финские музыканты призвали запретить участие Израиля в Евровидении

Финские музыканты потребовали исключить Израиль из числа стран-участниц конкурса эстрадной песни Евровидение-2024 из-за вероятных военных преступлений ЦАХАЛ в секторе Газа. Активист Лукас Корпелайнен организовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сбор подписей в поддержку этой идеи.

Евровидение-2024 пройдет в шведском Мальме. По мнению Корпелайнена, если организатор конкурса Европейский вещательный союз (EBU) откажется исключать израильтян, то отозвать своего конкурсанта и бойкотировать мероприятие должна финская государственная телерадиокомпания. Yle.

Обращение профессионалов музыкальной индустрии к Yle: Израиль бойкотировать на Евровидении! — говорится в тексте обращения.

Ранее издание The Times of Israel сообщило, что Израиль тайно обсуждает «добровольную миграцию» жителей сектора Газа в Конго и ряд других стран. Газета отмечала, что некоторые израильские министры также рекламируют Саудовскую Аравию, где палестинцы будут работать на стройках. В Конго, по данным издания, уже согласились принять мигрантов. При этом в ООН заявили, что руководство этой африканской страны фактически станет пособником преступления, так как насильственное перемещение населения сектора Газа является актом геноцида.