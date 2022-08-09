Финские компании нашли способ обойти антироссийские санкции YLE: финские компании обходят санкции против России посредством перецепки тягачей

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Логистические компании России и Финляндии нашли способ обойти санкции путем перецепки тягачей, рассказал представитель финской таможни Яркко Фагерстрем. В комментарии телерадиовещательной корпорации YLE он пояснил, что финский грузовик с российским грузом является законной «комбинацией» и ему открыт переезд через границу.

Если финский грузовик имеет российский прицеп, то это трактуется как финская комбинация и ее перевозка через границу совершенно законна, — сказал таможенник.

Логистическая схема такова: финские водители перегоняют большегруз через пограничные КПП, где их уже ждут грузовики из России. К машине с финскими номерами прикрепляют российский прицеп, после чего грузовик беспрепятственно перевозит товары, которые не запрещены санкциями.

В апреле Евросоюз запретил российским и белорусским фурам въезжать и передвигаться по всей территории ЕС, однако Россия не пошла за зеркальный ответ, таким образом позволяя европейским грузовикам продолжать работу в РФ. Это решение приняли после того, как власти ЕС ввели в действие пятый санкционный пакет против России из-за событий на Украине.