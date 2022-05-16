Финские депутаты не успеют выступить 16 мая по вопросу членства в НАТО Iltalehti: финские депутаты не успеют проголосовать 16 мая по вопросу членства в НАТО

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Парламент Финляндии не успеет до конца понедельника, 16 мая, проголосовать по вопросу о присоединении страны к Североатлантическому альянсу (НАТО), передаёт финская газета Iltalehti, ссылаясь на слова спикера Матти Ванханена. По его словам, этот процесс продлится 16 часов.

Отмечается, что 154 парламентария записались на выступления по заявке в НАТО.

Это будет долгий день, — сказал Ванханен.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин сделали совместное заявление о том, что руководство страны официально объявило о своём намерении подать заявку на членство в НАТО.

Финляндия и Швеция, до этого являвшиеся нейтральными странами, сообщили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала военную операцию на Украине. 11 мая стало известно, что эти государства передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами Альянса, то эти страны превратятся в пространство противостояния НАТО и России «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая угрозу прежним добрососедским отношениям.