https://static.news.ru/photo/db654b3c-e05c-11e9-aec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/tulli.fi

Таможня Финляндии запустила сайт на русском языке для туристов. Портал содержит советы и инструкции, касающиеся таможенных правил Евросоюза и самой республики, рассказала старший инспектор ведомства Надья Пайнокаллио.

Информация предназначена для путешественников из РФ, а также для желающих совершить поездку в Россию из Суоми, передаёт РИА Новости .

Представители Москвы могут узнать об ограничениях, связанных с лекарствами, а при выезде из Финляндии получить информацию о покупках по системе tax-free.

Мы хотим, чтобы наши клиенты могли путешествовать легко и без забот. Мы отвечаем на пожелания клиентов и предлагаем удобный доступ к информации в электронном виде, — пояснила Пайнокаллио.

Таможня Финляндии в одноимённом разделе собирает отзывы граждан и идеи для разработки, на основании которых услугу усовершенствуют. Кроме того, власти примут решение об использовании подобных сайтов и в других пунктах пропуска.

Ранее News.ru сообщал, что руководство Суоми с 1 сентября 2019 года ужесточило требования для предоставления россиянам «шенгена».

Теперь граждане РФ должны при подаче заявления на въезд предоставить пакет документов, соответствующий требованиям Евросоюза. В частности, подтверждать свои финансовые возможности, позволяющие путешествовать, придётся наличием проездных билетов, оплаченных бронирований и так далее.