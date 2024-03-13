Финская таможня пригрозила конфискацией авто с российскими номерами Финские власти с 16 марта начнут конфисковывать авто с российскими номерами

Фото: IMAGO/Minna Raitavuo/Global Look Press

Транспортные средства с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии не позднее 15 марта 2024 года, сообщается на сайте финской таможни. С 16 марта такие автомобили начнут конфисковывать, уточняется в сообщении.

Исключением, по данным ведомства, являются авто студентов, тех, кто работает по действующему трудовому договору или прибыл в Финляндию в гуманитарных целях. Также рестрикции не распространяются на транспорт с дипномерами и авто постоянно проживающих в России граждан ЕС и членов их семей.

Ранее глава отдела контроля финской таможни Сами Ракшита заявил, что водителей авто с российскими номерами обяжут подтверждать свое право управлять машиной. Для этого необходимо будет предъявить соответствующие документы.

До этого правительство Финляндии известило, что не может открыть пропускные пункты на границе с Россией, так как считает ситуацию в приграничных районах «серьезной и тревожной». Глава финского кабмина Петтери Орпо добавил, что также необходимо проработать меры по борьбе с незаконным пересечением границы.

После решения о закрытии границы с Россией финский муниципалитет Виролахти опустел. Журналисты Yle отмечают высокий риск того, что район в скором времени перестанет существовать в принципе.