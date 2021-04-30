16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Финская полиция опровергла сообщения о всплеске смертности от наркотиков

06:32, 03 мая 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Рост смертности от наркотиков опровергла полиция Хельсинки. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Финляндии YLE со ссылкой на органы охраны правопорядка.

Ранее YLE сообщало о десятке случаев смертей от неизвестного наркотика, произошедших в Хельсинки и Турку. Эту тему активно подхватили другие СМИ.

Как рассказал судебно-медицинский инспектор полиции Хельсинки Марку Хейникари, в районе финской столицы нет всплеска смертности от наркотических средств и отравлений.

В последние недели также было несколько случаев предполагаемых смертельных исходов от отравлений, но роста их числа не наблюдается, — сообщил инспектор.

Он также заверил, что правоохранительные органы следят за ситуацией.

Фонд A-klinikkasäätiö сообщил, что на чёрном рынке страны появился наркотик, который может представлять опасность для жизни. Исследователи нашли в веществе применяемый в анестезиологии анальгетик «Фентанил».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео