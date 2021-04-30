Финская полиция опровергла сообщения о всплеске смертности от наркотиков

Рост смертности от наркотиков опровергла полиция Хельсинки. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Финляндии YLE со ссылкой на органы охраны правопорядка.
Ранее YLE
Как рассказал судебно-медицинский инспектор полиции Хельсинки Марку Хейникари, в районе финской столицы нет всплеска смертности от наркотических средств и отравлений.
В последние недели также было несколько случаев предполагаемых смертельных исходов от отравлений, но роста их числа не наблюдается, — сообщил инспектор.
Он также заверил, что правоохранительные органы следят за ситуацией.
Фонд A-klinikkasäätiö сообщил, что на чёрном рынке страны появился наркотик, который может представлять опасность для жизни. Исследователи нашли в веществе применяемый в анестезиологии анальгетик «Фентанил».