Финская полиция опровергла сообщения о всплеске смертности от наркотиков

https://static.news.ru/photo/0f4b46a0-167f-11eb-81b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Рост смертности от наркотиков опровергла полиция Хельсинки. Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Финляндии YLE со ссылкой на органы охраны правопорядка.

Ранее YLE сообщало о десятке случаев смертей от неизвестного наркотика, произошедших в Хельсинки и Турку. Эту тему активно подхватили другие СМИ.

Как рассказал судебно-медицинский инспектор полиции Хельсинки Марку Хейникари, в районе финской столицы нет всплеска смертности от наркотических средств и отравлений.

В последние недели также было несколько случаев предполагаемых смертельных исходов от отравлений, но роста их числа не наблюдается, — сообщил инспектор.

Он также заверил, что правоохранительные органы следят за ситуацией.

Фонд A-klinikkasäätiö сообщил, что на чёрном рынке страны появился наркотик, который может представлять опасность для жизни. Исследователи нашли в веществе применяемый в анестезиологии анальгетик «Фентанил».