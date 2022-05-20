Финская Gasum назвала точную дату прекращения поставок газа из России Финская компания Gasum заявила, Россия приостановит поставки газа в страну 21 мая

Фото gasum.com

Россия 21 мая приостановит поставки газа финской государственной газовой компании Gasum, сообщает Reuters со ссылкой на заявление импортера. Отмечается, что «Газпром» решил прекратить экспорт в связи с отказом Финляндии платить за газ в рублях. Хельсинки планирует оспорить это решение в суде.

«Газпром экспорт» проинформировал Gasum о том, что поставки природного газа в Финляндию по контракту будут прекращены в субботу, 21 мая, в 04:00 GMT (7:00 мск. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Представители компании отметили, что были готовы к такой ситуации, поэтому поставки продолжатся «из других источников» с помощью трубопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию с Эстонией и открывает ей доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе. Также Хельсинки согласовал с американской компанией Excelerate Energy танкер, который позволит поставлять сжиженный природный газ (СПГ).

В середине мая финские власти предполагали, что импорт газа из РФ прекратится 23 мая. Одной из причин прекращения поставок тогда рассматривалось желание Финляндии вступить в НАТО, против которого выступает Москва.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и России.