Финская АЭС остановила свою работу Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности

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Финская атомная электростанция «Олкилуото-3» приостановила работу вечером 19 ноября, сообщил оператор станции Teollisuuden Voima. Причиной остановки назвали обнаруженную неисправность в турбинной установке. Новые подробности оператор пообещал представить позднее.

Производство электроэнергии на «Олкилуото-3» было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке. Причина в настоящее время выясняется. Мы предоставим дополнительную информацию, после того как узнаем, когда АЭС вернется в работу, — говорится в сообщении.

Атомная электростанция расположена в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора АЭС производят около 30% всей потребляемой в стране электроэнергии.

Ранее стало известно, что третий энергоблок Курской АЭС был отключен автоматикой. По данным пресс-службы станции, нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не зафиксировано, процедура была проведена в соответствии с инструкциями. Причиной отключения блока стали плановые работы, после их завершения он вновь будет подключен к сети.

В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало релиз, в котором указывается, что взрывы, фиксируемые наблюдателями в непосредственной близости от Запорожской АЭС, говорят о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности станции. По данным организации, инциденты происходят на протяжении последних нескольких месяцев практически ежедневно.