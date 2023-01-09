Финны высказались против размещения постоянной базы НАТО в стране

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Около половины опрошенных жителей Финляндии высказались против создания в стране постоянной базы НАТО даже после вступления страны в Североатлантический альянс, сообщил местный телеканал MTV Uutiset. При этом 49% финнов хотели бы, чтобы Финляндия более активно участвовала в международных военных операциях и деятельности НАТО, помимо защиты собственной страны.

В опросе создание постоянной базы НАТО в Финляндии встречает больше возражений, чем поддержки: 48% выступает против и 39% за, — пояснили журналисты.

Опрос проводился с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023 года, его участниками стали 1009 жителей Финляндии в возрасте от 18 до 79 лет.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали в середине мая 2022 года. К настоящему времени протокол о присоединении этих стран к Блоку не ратифицировали только Венгрия и Турция. Последняя требует выдачи курдских активистов и лиц, причастных к попытке военного переворота в 2016 году.

Ранее глава МИД Финляндии заявил, что основной причиной стремления Финляндии присоединиться к НАТО стала угроза возможного применения Россией ядерного оружия. По его словам, в Хельсинки такую угрозу увидели после начала военной операции на Украине.

Хаависто добавил, что с началом СВО «реальная ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Властям Финляндии пришлось задуматься о том, где получить поддержку в случае угрозы применения ядерного и химического оружия. Это и послужило основополагающим фактором для принятия решения о присоединении к Альянсу, подчеркнул он.