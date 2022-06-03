Bloomberg: финская компания Fortum отключилась от российской ЛЭП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Линия электропередачи

Финский энергетический концерн Fortum отключился от трансгосударственной линии электропередачи (ЛЭП) Иматра — Светогорск, передает агентство Bloomberg со ссылкой на отчёт компании. Отмечается, что такое решение принято в связи с прекращением поставок из России.

Межсистемная ЛЭП между Иматрой и Светогорском отключена на неопределенный срок в связи с прекращением поставок [из России], — говорится в сообщении.

Fortum — финская государственная энергетическая компания, расположенная в городе Эспоо. Помимо Финляндии, компания ведет свою деятельность в Германии, в ряде стран Центральной Европы, Великобритании, Скандинавии и России. В РФ производством и сбытом электрической и тепловой энергии занимается компания «Фортум».

Решение руководства Fortum об уходе из России и продаже своих активов в стране стало известно 12 мая. В компании заявили, что процесс может занять некоторое время и зависит от одобрения регулирующих органов. До этого энергохолдинг приостановил инвестиционную деятельность в РФ.