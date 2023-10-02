Финны лишились дешевого российского товара из-за санкций Yle: из-за санкций финны лишились дешевого российского огнеупорного кирпича

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Ситуация с доступностью надежного огнеупорного кирпича, который ранее поставляли из России, из-за санкций стала проблемой для строительства каменных конструкций в Финляндии, сообщает Yle. Местный завод решил разработать собственный аналог российского кирпича.

Финские каменщики оценивали российский огнеупорный кирпич как прочный и бюджетный, он широко использовался в стране для кладки внутренних частей каминов до начала конфликта на Украине. Однако ввиду санкций против России импорт этого материала в Финляндию прекратился, и местные производители столкнулись с трудностями.

По словам каменщика Саму Тойванена из Пиексямяки, он пытался найти аналог в странах Южной и Центральной Европы, но не удовлетворился качеством заменителей. Новые импортные кирпичи имеют много микротрещин, в отличие от плотного и крепкого российского огнеупорного кирпича.

Ранее стало известно, что в Финляндии вступил в силу запрет на въезд легковых автомобилей с российскими номерами. Хельсинки ввел соответствующее ограничение вслед за Эстонией, Латвией и Литвой. Теперь пересечь границу со страной на российских автомобилях смогут лишь граждане Евросоюза. Запрет распространяется на все легковые автомобили с числом мест менее 10. Все уже въехавшие в страну машины должны покинуть ее в течение шести месяцев.