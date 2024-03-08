Финны дали неделю до выдворения авто с российскими номерами Yle: машинам с российскими номерами предписали покинуть Финляндию до 16 марта

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Все транспортные средства с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии до 16 марта из-за запрета на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России, пишет издание Yle со ссылкой на руководителя отдела контроля таможенной службы Финляндии Сами Ракшита. При этом он затруднился сказать, что будет с этими автомобилями после указанной даты.

Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта, — сказал Ракшита.

По его словам, после 16 марта в отношении этих автомобилей будет проводиться оценка ситуации с целью выяснить, почему транспорт с российскими номерами все еще находится в Финляндии. Также будет установлено, сколько времени машины находились на территории Финляндии и были ли выполнены все необходимые формальности.

Ранее правительство Финляндии известило, что не может открыть пропускные пункты на границе с Россией, так как считает ситуацию в приграничных районах «серьезной и тревожной». Глава финского кабмина Петтери Орпо добавил, что также необходимо проработать меры по борьбе с незаконным пересечением границы.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Финляндии не хотят диалога с Россией о состоянии границы и намеренно уклоняются от обсуждения вопроса на уровне пограничных служб. Дипломат подчеркнула, что ответственность за закрытие сообщения между странами полностью лежит на финском руководстве, поскольку мотивом Хельсинки стал политизированный подход к ситуации.