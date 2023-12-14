Финляндия вновь планирует закрыть погранпункты на границе с Россией MTV: кабмин Финляндии планирует закрыть все погранпункты на востоке страны

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Правительство Финляндии намерено снова закрыть все пограничные пункты пропуска на границе с Россией из-за новой волны беженцев, сообщает финское издание MTV. По его данным, 14 декабря министры намерены провести заседания, ключевым вопросом которого станет закрытие всех пограничных пунктов на востоке страны. Издание, ссылаясь на пограничную службу отмечает, что на границу 14 декабря прибыло 29 беженцев.

Решение приходится принимать достаточно быстро. Во второй половине дня мы увидим, какая сложилась обстановка. <...> Есть признаки того, что граница будет полностью закрыта, — приводит издание слова министра обороны Финляндии Антти Хакканена.

28 ноября Финляндия приняла решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище. КПП в результате закрыли для граждан до 14 декабря, на грузовой транспорт ограничения не распространялись. В создавшейся ситуации обвинили Россию.

Заместитель командующего пограничной службой юго-востока Финляндии Юкка Луккари заявил, что в стране установили систему двойных заграждений на границе с Россией, пограничные пункты на всей ее протяженности остаются закрытыми. По его словам, заборы установлены и внутри страны.