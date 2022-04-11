Финляндия заявила о готовности быстро отказаться от российского сырья

Финляндия готова в кратчайшие сроки отказаться от газа и нефти из России. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, пишет финское издание YLE. По её словам, речь идёт не о годах, а о неделях или месяцах.

Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах для Финляндии, — сказала Марин.

При этом она отметила, что другим странам Евросоюза отказаться от российских энергоносителей сложнее. По её словам, для решения этого вопроса необходимо искать общеевропейские решения. Речь идёт не о совместном финансировании, а об активном поиске альтернативных источников энергии, заключила Марин.

В конце марта государственная железнодорожная компания Финляндии VR решила приостановить грузовое железнодорожное сообщение с РФ из-за западных санкций, введённых против РЖД. Перевозчик прекратил движение товарных составов в сторону России и перестал принимать грузовые поезда из РФ. Аналогичная ситуация и с пассажирскими перевозками. Поезда Allegro по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки также перестали курсировать.