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Европа

Финляндия заявила о готовности быстро отказаться от российского сырья

11:49, 11 апреля 2022
Финляндия заявила о готовности быстро отказаться от российского сырья Фото: Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press
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Финляндия готова в кратчайшие сроки отказаться от газа и нефти из России. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, пишет финское издание YLE. По её словам, речь идёт не о годах, а о неделях или месяцах.

Мы говорим о неделях или месяцах, а не о годах для Финляндии,сказала Марин.

При этом она отметила, что другим странам Евросоюза отказаться от российских энергоносителей сложнее. По её словам, для решения этого вопроса необходимо искать общеевропейские решения. Речь идёт не о совместном финансировании, а об активном поиске альтернативных источников энергии, заключила Марин.

В конце марта государственная железнодорожная компания Финляндии VR решила приостановить грузовое железнодорожное сообщение с РФ из-за западных санкций, введённых против РЖД. Перевозчик прекратил движение товарных составов в сторону России и перестал принимать грузовые поезда из РФ. Аналогичная ситуация и с пассажирскими перевозками. Поезда Allegro по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки также перестали курсировать.

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