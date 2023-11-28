Финляндия закрыла границу с Россией для некоторых граждан Премьер-министр Финляндии заявил о закрытии КПП на границе с РФ для беженцев

Фото: Артем Ершов/NEWS.ru

Ситуация около автомобильного пункта пропуска «Салла»

Финляндия приняла решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, которые передает Yle, КПП будут недоступны для граждан до 13 декабря, на грузовой транспорт ограничения не распространяются.

В настоящее время для россиян доступен только один пункт пропуска — «Рая-Йоосеппи» («Лотта»), который будет закрыт с ночи 30 ноября. Прием заявлений на предоставление убежища в Финляндии будет идти только в аэропортах и морских портах. По словам Орпо, причиной сложившейся ситуации стала Россия.

Это организованная деятельность. Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец, — сообщил премьер-министр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Финляндия огородила себя от мирового большинства, закрыв КПП на российской границе. По ее словам, финские власти ударили по своим же гражданам, стремясь испортить отношения с Москвой. Дипломат подчеркнула, что ограничениями в Евросоюзе возмущены, в частности, уехавшие из России граждане.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что говорить о введении Западом железного занавеса из-за закрытия КПП в Финляндии и планов Норвегии пока преждевременно. Он выразил надежду, что до этого дело не дойдет.