Финляндия заключает секретные договоры с землевладельцами у границы с РФ Финские военные получили право строить укрепления у границы с Россией

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Силы обороны Финляндии стали заключать договоры с владельцами участков, расположенных у российской границы, пишет газета Helsingin Sanomat. Соглашения позволяют начать строительство укреплений на этих территориях с уведомлением за 24 часа. При подписании документа владелец земли получает единовременную выплату в размере €750.

За последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, позволяющие начать фортификационные работы на их территории с уведомлением за 24 часа, — говорится в публикации.

Кроме того, за гектар площади, использованной военными, владельцам земли выплатят €4800. Ущерб, причиненный имуществу владельца недвижимости, будет компенсирован отдельно.

Согласно финскому законодательству, земля, в том числе находящаяся непосредственно на государственной границе, может принадлежать как физическим, так и юридическим лицам, включая промышленные предприятия.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии планирует изменить процедуру предоставления убежища, чтобы соискателям могли отказывать прямо на границе с Россией. Заявления людей, подозреваемых в необоснованности прошения убежища, будут проверять в ускоренном порядке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что правительство Финляндии семимильными шагами выдвигается в передовики русофобской кампании Запада. По его словам, в Финляндии признали, что западные санкции были введены против российского народа.