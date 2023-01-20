Финляндия выделит Украине самый крупный за все время пакет военной помощи Финляндия выделит Украине самый крупный за все время пакет военной помощи в €400 млн

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Власти Финляндии приняли решение предоставить Украине крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи в размере €400 млн, сообщается на сайте Министерства обороны республики. Соответствующее решение принял накануне президент Финляндии, состав помощи не раскрывается по соображениям безопасности.

Украина продолжает нуждаться в поддержке для защиты своей территории, и этот пакет военной техники, безусловно, является самым крупным на сегодняшний день, — заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

Сообщается, что замена военных средств, включенных в эту поставку, обойдется Финляндии более чем в €400 млн. Это будет 12-й пакет военной техники для Украины. Общая стоимость пакетов помощи составляет €590 млн.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение о выделении Украине пакета военной помощи в виде тяжелого вооружения в размере €113 млн. Как сообщила премьер-министр страны Кая Каллас, туда войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы, с учетом нового пакета общий объем эстонской помощи Украине составит €370 млн, что соответствует более чем 1% ВВП страны.