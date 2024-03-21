Финляндия выделит €30 млн на закупку боеприпасов для Украины

Фото: defense.gov

Хельсинки планирует выделить €30 млн для участия в чешской инициативе по совместным закупкам боеприпасов для Киева, сообщило Минобороны Финляндии. В ведомстве заверили, что страна помогает Украине помимо пакетов материальной поддержки.

Совместные закупки боеприпасов, координируемые Чехией, являются очень важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов на Украине, — заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

Премьер Чехии Петр Павел 17 февраля заявил, что его страна нашла возможность приобрести около 800 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов за границей. По его словам, Прага могла бы передать эти снаряды Киеву в течение нескольких недель в случае финансирования от зарубежных партнеров.

Ранее сообщалось министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что страна выделит свыше 40 млн канадских долларов ($29,5 млн) на закупку вооружения для Вооруженных сил Украины в рамках чешской инициативы. По его словам, Оттава также передаст Киеву приборы ночного видения на сумму в 7,5 млн канадских долларов ($5,5 млн) и более 800 дронов. Первую партию дронов планируют доставить в ближайшие недели.