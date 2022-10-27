Финляндия выделит €6 млн на строительство забора на границе с Россией

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Правительство Финляндии предложило выделить €6 млн на строительство пилотного участка ограждения на границе с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на бюджетное предложение. Согласно плану пограничной службы, барьер должен обезопасить около 15% (200 километров) российской границы и будет построен в наиболее важных для пограничного контроля местах.

Правительство предлагает <...> €6 млн дополнительного финансирования для пилотного проекта барьерного ограждения на восточной (российской) границе, — говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство восточного пограничного барьера начнется с трехкилометрового пилотного участка. Строительство барьерного ограждения на восточной границе планируется начать в следующем году с учетом опыта, полученного в ходе пилотного проекта. Сообщается, что это должно предотвратить незаконное проникновение, ускорить обнаружение и задержание нарушителей границы и усилить контроль за территорией.

Ранее о намерении поставить забор в юго-восточной части границы с Россией сообщило издание Demokraatti со ссылкой на пограничную службу Финляндии. Такая идея возникла у финских служб в связи с изменением обстановки с безопасностью в стране. Длина забора составит от 130 до 260 километров. По мнению финской стороны, конструкция сможет простоять около 50 лет.