Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией ФТС: Финляндия приостанавливает движение прогулочных судов на границе с РФ

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С 15 апреля Финляндия вводит новые ограничения по закрытию пунктов пропуска на границе с Россией, сообщила Федеральная таможенная служба. Так, приостанавливается движение прогулочных судов. Кроме прочего, закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио, — говорится в сообщении.

В ФТС также уточнили, что Финляндия продлевает полное закрытие всех сухопутных пунктов пропуска на границе с Россией. Речь идет о КПП Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус. В ведомстве призвали россиян учитывать данные ограничения при планировании поездок.

Ранее русскоязычные жители Финляндии потребовали открыть границы с Россией и вышли на марш-протест. Митинги прошли в трех городах — Хельсинки, Тампере и Лаппеенранте. Согласованная с полицией акция называлась Back to normal («Вернуться к нормальности»). В Хельсинки около 50 человек с транспарантами собрались у центрального железнодорожного вокзала и направились к парламенту, держа в руках плакаты с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои».