Финляндия вступила в НАТО Моравецкий: Финляндия вступила в НАТО

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Йенс Столтенберг. Финляндия стала 31-м государством — членом НАТО

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО, сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий в Twitter. Он добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. При этом официального заявления со стороны Альянса пока не поступало.

Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Теперь в Альянсе 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности Польши, региона и всего мира, — написал он.

Отмечается, что это стало возможным после того, как Турция сняла свои претензии к Хельсинки и ратифицировала членство страны в Североатлантическом альянсе.

Швеция и Финляндия в мае 2022 года одновременно подали заявки на вступление в НАТО. Турция, выступившая против, после этого подписала с обеими странами меморандумы с указанием конкретных шагов, при выполнении которых Анкара одобрила бы их кандидатуры. Турецкие власти пока не удовлетворены тем, насколько в этом продвинулась Швеция.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что Финляндия будет официально принята в состав Альянса 4 апреля. По его словам, это исторический момент и он очень рад приветствовать нового члена блока.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия займется укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях в ответ на вступление Финляндии в НАТО. По его словам, Россия предпримет дополнительные шаги в целях безопасности.