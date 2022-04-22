Финляндия увеличит военный бюджет на 70% вне зависимости от членства в НАТО

Финляндия отдаёт приоритет укреплению своего оборонного потенциала вне зависимости от того, станет ли страна членом Североатлантического альянса или нет, заявила министр финансов Анника Саарикко, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что в этом месяце финские власти заявили об увеличении военного бюджета страны на 70%.

Мы всегда осознавали географические реалии (общая граница с Россией. — NEWS.ru) и уделяли особое внимание нашему оборонному потенциалу, — сказала Саарикко.

Правительство Финляндии заявило о дополнительных €2 млрд, направленных на финансирование обороны страны. В основном эти деньги уйдут на вооружение и подготовку армии, пишет агентство. Таким образом военный бюджет страны увеличится на 70% по сравнению с обычным бюджетом на оборону, составившим в 2022 году €2,8 млрд.

Агентство пишет, что среди финского населения, которое составляет 5,5 млн, в запасе находятся 900 тысяч военных, 280 тысяч из которых готовы участвовать в боевых действиях.

Накануне экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия направит заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели.

Москва ранее предупредила Стокгольм и Хельсинки о последствиях их возможного вступления в НАТО. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Брюссель под давлением Соединённых Штатов давно втягивал Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс.

В начале апреля говорилось, что Швеция и Финляндия намерены завершить процесс вступления в НАТО уже этим летом.