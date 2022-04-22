Финляндия увеличит военный бюджет на 70% вне зависимости от членства в НАТО
Никита Чайка
Никита Чайка
14:37, 23 апреля 2022
Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Финляндия отдаёт приоритет укреплению своего оборонного потенциала вне зависимости от того, станет ли страна членом Североатлантического альянса или нет, заявила министр финансов Анника Саарикко, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что в этом месяце финские власти заявили об увеличении военного бюджета страны на 70%.
Мы всегда осознавали географические реалии (общая граница с Россией. — NEWS.ru) и уделяли особое внимание нашему оборонному потенциалу, — сказала Саарикко.
Правительство Финляндии заявило о дополнительных €2 млрд, направленных на финансирование обороны страны. В основном эти деньги уйдут на вооружение и подготовку армии, пишет агентство. Таким образом военный бюджет страны увеличится на 70% по сравнению с обычным бюджетом на оборону, составившим в 2022 году €2,8 млрд.
Агентство пишет, что среди финского населения, которое составляет 5,5 млн, в запасе находятся 900 тысяч военных, 280 тысяч из которых готовы участвовать в боевых действиях.
Накануне экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что Финляндия направит заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели.
Москва ранее предупредила Стокгольм и Хельсинки о последствиях их возможного вступления в НАТО. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Брюссель под давлением Соединённых Штатов давно втягивал Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс.
В начале апреля говорилось, что Швеция и Финляндия намерены завершить процесс вступления в НАТО уже этим летом.