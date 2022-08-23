Финляндия замедлит выдачу туристических виз россиянам Премьер-министр Марин: Финляндия замедлит выдачу туристических виз россиянам помимо уже принятых мер

Власти Финляндии замедляют процедуру выдачи туристических виз гражданам России помимо уже принятых ранее мер, заявила премьер-министр республики Санна Марин на координационной встрече с руководителями финских дипмиссий в Хельсинки. По ее словам, которые приводит ТАСС, «поток туристов является проблемой, которую необходимо решать».

Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так, как раньше, — сказала Марин.

Ранее правительство Финляндии утвердило предложения МИД страны о сокращении наполовину числа принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Кроме того, ведомство определяет временные квоты для подачи заявок на получение въездных документов. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

Ранее министр иностранных дел Финляндии заявил о намерениях ограничить выдачу виз для граждан России, оставив им лишь один день в неделю на подачу документов. Он пояснил, что таким образом очередь на получение виз вырастет и спрос из-за этого сократится.

Заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев позднее заявил, что российская сторона не оставит без должной реакции решение Финляндии по визам для граждан РФ. По его словам, действия Хельсинки являются свидетельством «политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения».