Финляндия сократит прием заявлений на шенгенские визы от россиян Финский МИД: Хельсинки с сентября в два раза сократит прием заявлений на «шенген» от россиян

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Правительство Финляндии утвердило предложения МИД страны о сокращении наполовину числа принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день, сообщает РИА Новости. Кроме того, ведомство определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

Министерство иностранных дел ограничивает ежедневное количество обращений за визой, которое можно забронировать в России, до половины. Правительство 16 августа 2022 года обсудило ограничение туризма из России и утвердило соответствующую политику, — говорится в сообщении.

Так, с начала сентября будет открыто в среднем 100 заявок в день для обращающихся за визой в туристических целях, что составляет 10% текущего количества. В среднем 400 заявок в день предусмотрены для тех, кто обращается за визой по другим причинам, например по семейным обстоятельствам или работе.

Ранее министр иностранных дел Финляндии заявил о намерениях ограничить выдачу виз для граждан России, оставив им лишь один день в неделю на подачу документов. Он пояснил, что таким образом очередь на получение виз вырастет и спрос из-за этого сократится.

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер до этого заявил, что Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным им шенгенским визам. Он отметил, что подобный способ путешествий в обход санкций стал очень популярным среди россиян. По его словам, в министерстве примут решение об ужесточении процесса выдачи виз после того, как этот вопрос будет обсужден в правительстве страны.