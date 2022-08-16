Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Финляндии приняли решение сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз, сообщил телеканалу Yle глава МИД республики Пекка Хаависто. Приоритет в выдаче въездных документов будет отдаваться заявителям, планирующим посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.

Сейчас Финляндия ежедневно принимает около тысячи заявлений на получение виз от граждан России. Таким образом, ограничение будет означать, что в будущем заявки будут приниматься только по 100–200 в день, — уточнил министр.

Ранее министр иностранных дел Финляндии заявил о намерениях ограничить выдачу виз для граждан России, оставив им лишь один день в неделю на подачу документов. Он пояснил, что таким образом очередь на получение виз вырастет и спрос из-за этого сократится.

Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер до этого заявил, что Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным им шенгенским визам. Он отметил, что подобный способ путешествий в обход санкций стал очень популярным среди россиян. По его словам, в министерстве примут решение об ужесточении процесса выдачи виз после того, как этот вопрос будет обсужден в правительстве страны.