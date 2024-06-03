Финляндия собирается принять решение по судоходству на Сайменском канале Yle: Финляндия примет решение по сезонному судоходству на Сайменском каналу

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Хельсинки намерены в ближайшее время принять решение по сезонному судоходству по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, заявил представитель Офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен, сообщает Yle. Он пояснил, что это не повлияет на пограничные ограничения.

Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие [пограничные] ограничения будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала, — рассказал он.

Запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озерную систему Саймы поступили в адрес властей в начале 2024 года. Годом раньше грузовое движение отсутствовало.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне сообщила о необходимости для Финляндии перейти с колеи, выбранной во то время, когда страна была в составе России (1524 мм), на европейскую (1435 мм). Разница между ними составляет примерно 8,5 см. Однако эксперты усомнились в целесообразности такого решения и сочли его политизированным. Председатель совета директоров «Инжиниринговой компании „2К“», первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский заметил, что при таком переходе не миновать «серьезных убытков», а также проблем с транспортом на протяжении нескольких лет.