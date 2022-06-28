Турция рассмотрит с Финляндией и Швецией документ об их членстве в НАТО

Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

Власти Турции, Финляндии и Швеции приступили к разработке совместного документа о возможностях присоединения Хельсинки и Стокгольма к НАТО, пишет Helsingin Sanomat. Газета сообщает, что в ходе саммита стран — участниц военно-политического блока в Мадриде переговоры турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана с финским коллегой Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон длились около двух часов. Журналисты финской газеты предположили, что трехсторонняя дискуссия дает надежды на сдвиг с мертвой точки в вопросе вступления Швеции и Финляндии в Альянс.

Финляндия, Швеция и Турция подготовили совместный трехсторонний документ, который будет доработан на саммите НАТО в Мадриде после встречи Ниинисте с Андерссон и Эрдоганом. В документе будут рассмотрены опасения, высказанные Турцией в отношении терроризма и экспорта оружия, — сказано в сообщении.

Ранее Ниинисте заявил, что Финляндии не удалось достичь прогресса в ходе переговоров с Турцией по вопросу вступления в НАТО. Из-за этого, по его словам, страна не сможет стать членом Североатлантического альянса до сентября этого года. При этом Ниинисте отметил, что он остался «доволен» тем, что дискуссия по членству Финляндии в НАТО между Анкарой и Хельсинки уже началась.

До этого Эрдоган настоял на том, что Анкара не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиции республики не будут учтены. Турция выступает категорически против вступления этих стран в Альянс по ряду причин, основной из которых является поддержка Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической. Республика призывает кандидатов на присоединение к Блоку немедленно прекратить поддержку РПК.