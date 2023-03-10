В Финляндии предложили продать изъятое имущество россиян в пользу Киева

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Парламент Финляндии, Хельсинки

Группа финских депутатов предложила продать имущество россиян, изъятое в рамках санкций, чтобы использовать российские активы для поддержки Украины. Члены «Национальной коалиции» направили обращение к спикеру финского парламента Матти Ванханену. Таким образом Финляндия решила «стать первопроходцем» в этом вопросе, усилив давление на Евросоюз, сообщает Lenta.ru.

Сейчас важно, чтобы Финляндия усилила давление на Европейский союз. В прошлом ЕС всегда находил решения <...> если на то была воля. В этом вопросе воли Финляндия должна стать первопроходцев. Имущество, изъятое у россиян, не должно быть им возвращено, а должно быть использовано для поддержки и восстановления Украины, — говорится в обращении.

Они уточнили, что в рамках санкций были изъяты акции, хранящиеся на счетах деньги, недвижимость и нематериальные активы на крупную сумму. Парламентарии уточнили, готово ли правительство усилить давление на ЕС, который никак не может разрешить вопрос с использованием российских активов. В случае отказа Евросоюза депутаты предложили первыми продать имущество россиян, приняв национальное решение.

МИД Финляндии ранее заявило о выделении €29 млн на гуманитарную помощь Украине. Из этих средств €14 млн пойдут на поддержку образования, окружающей среды, радиационной безопасности и на восстановление инфраструктуры.