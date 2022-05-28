Финляндия захотела разместить 64 истребителя рядом с российской границей Финляндия намерена разместить 64 истребителя F-35 в 150 километрах от российской границы

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Минобороны Финляндии планирует разместить 64 истребителя F-35 в 150 км от российской границы, пишет Avia.pro. По данным портала, финские военные хотят расположить военные самолеты в городе Рованиеми. По данным источника, в связи с грядущим вступлением Финляндии в НАТО данный шаг направлен на конфронтацию с Россией.

Город Рованиеми находится всего лишь в 150 км от российской границы, в связи с чем такие действия со стороны Финляндии будут представлять собой достаточно серьезную угрозу для России, — говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Москва будет обязана отреагировать на угрозу. По его словам, НАТО представляет собой агрессивный наступательный военный блок, вхождение в который подразумевает передачу значительной части суверенитета Вашингтону.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку. Россия выступает против расширения Альянса в восточном направлении. Президент РФ Владимир Путин не раз утверждал, что руководство НАТО «обмануло» Москву, когда в 1997 году заявило, что дальнейшего расширения не будет, однако к НАТО присоединились с того момента более 10 стран.