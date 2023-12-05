Финляндия разбирается, как через нее в РФ прошло порядка 3,5 тысяч дронов Таможня Финляндии расследует, как в Россию могли попасть более 3,5 тысяч БПЛА

Таможня Финляндии расследует дело о незаконной поставке в Россию порядка 3,5 тысяч беспилотников, сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, дроны были среди прочих товаров, которые подпадают под европейские санкции, но тем не менее переданных в РФ.

Таможня подозревает, что в России оказалось почти 3500 беспилотных летательных аппаратов, то есть дронов. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну. Стоимость дронов составила более €2 млн, — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, расследование ведется в отношении двух местных компаний. По версии следствия, они поставляли оборудование, классифицированное как оборонное, в третьи страны. Товары шли транзитом через Россию. В таможенном ведомстве Финляндии подозревают, что на самом деле они оседали в России.