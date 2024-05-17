Финляндия продолжит обучать ВСУ под руководством Британии

Фото: МО Украины

Финляндия намерена продлить свое участие в британской операции Interflex по обучению украинских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на финское правительство. В этом процессе участвуют 20 человек с финской стороны.

Силы обороны Финляндии продолжат участие в программе учебной поддержки украинских вооруженных сил в Великобритании в составе 20 человек, — говорится в сообщении.

Ранее семерых бойцов ВСУ, которые проходили обучение в Германии, депортировали из страны на родину за правоэкстремистскую символику. Их обучение было прекращено по согласованию с ВСУ. В правительстве Германии отметили, что немецкие военнослужащие в ходе учебного курса проводят с украинскими бойцами инструктаж о недопустимости демонстрации правоэкстремистской символики.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Киеве ранее писало, что Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле текущего года. При этом он не уточнил, какая именно страна передаст истребители украинским властям. Известно, что поставить Киеву эти истребители обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

Американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс ранее выразил мнение, что отправка войск США на Украину приведет к третьей мировой войне. Так он отреагировал на слова лидера демократов в палате представителей Конгресса США Хакима Джеффриса, который допустил отправку американских ВС на Украину, если Киев потерпит поражение в СВО.