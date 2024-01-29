Финляндия предъявила новые обвинения россиянину Тордену Финляндия обвинила россиянина Тордена в незаконном въезде в Шенгенскую зону

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Воислав Торден

Россиянину Воиславу Тордену предъявили обвинения в нарушении запрета на въезд в Шенгенскую зону, сообщает газета Helsingin Sanomat. Ранее Торден был задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях.

Обвинения касаются двух отдельных инцидентов на пограничном пункте «Ваалимаа» в Виролахти, откуда обвиняемый въехал в Финляндию на автомобиле, — говорится в сообщении.

Соответствующие подозрения относятся к августу 2022-го и июлю 2023 года. Издание утверждает, что в тот период в его отношении действовал запрет на въезд в Шенгенскую зону. Дело будет рассмотрено в уездном суде Кюменлааксо в Коуволе. При этом потенциальный спор в рамках разбирательства основывается на том, знал ли Торден о наложенном ограничении и сроках его действия.

Ранее адвокат Тордена Наталия Мальгина сообщила, что ее подзащитный содержится в Финляндии в жестких условиях. По ее словам, мужчину более строго ограничивают в правах, чем других заключенных.

В конце декабря Helsingin Sanomat сообщила о повторном заключении Тордена под стражу по решению окружного суда Хельсинки. Его подозревают в совершении военных преступлений на Украине. Суд должен вынести россиянину обвинение до 31 мая 2024 года, до этого времени он будет оставаться в тюрьме Вантаа в Хельсинки.