Финляндия пообещала не пропускать прибывающих из России беженцев

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Мари Рантанен

Финляндия будет возвращать беженцев, которые прибывают в страну через границу с Россией без объяснения причин, заявила глава МВД страны Мари Рантанен в интервью телекомпании Yle. По ее словам, власти исходят из положений нового законопроекта «О выдворении», который был передан на рассмотрение в финский парламент 21 мая. Отмечается, что таких лиц будут возвращать даже в том случае, если Москва выступит против этого решения.

Мы исходим из того, что, когда этот закон будет действовать, в любом случае люди будут возвращены на российскую сторону, — добавила глава МВД Финляндии.

Отмечается, что конституционный комитет законодательного собрания Финляндии должен предварительно одобрить новый законопроект. Инициатива является частью временных мер по борьбе с так называемой инструментальной миграцией. Речь идет о ситуациях, когда беженцев якобы используют как способ достижения неких целей.

В соответствии с законопроектом, общая сессия правительства сможет ограничивать прием заявлений о международной защите на определенной части финской границы для обеспечения суверенитета и безопасности страны. Чтобы инициатива была принята, за нее должны проголосовать пять из шести депутатов.

Ранее сообщалось, что Финляндия рассматривает возможность частичного открытия границы с Россией после введения закона о депортации просителей убежища. Премьер-министр Петтери Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi отметил необходимость принимать такие решения с осторожностью.