Финляндия отменила ограничения на въезд россиян Финляндия отменила все коронавирусные ограничения на пересечение границы с 1 июля

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Хельсинки, Финляндия

Власти Финляндии с 1 июля отменяют все коронавирусные ограничения на въезд в страну для туристов, включая россиян, сообщается на сайте правительства республики. Теперь путешественникам при пересечении границы нет необходимости предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или результаты ПЦР-теста.

Пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны иметь обычные проездные документы, то есть паспорт и, при необходимости, визу, — говорится в сообщении.

Правительство Финляндии рассчитывает, что отмена ковидных ограничений увеличит поток туристов.

Ранее стало известно, что Чехия приостановила выдачу виз на въезд и длительное пребывание в республике для граждан России и Белоруссии. Ограничение продолжится по меньшей мере до марта 2023 года.

Целью такого шага власти Чехии называют давление на руководство двух стран ради окончания спецоперации на Украине и ради безопасности своей страны. При этом россияне и белорусы, уже имеющие разрешение на долговременное пребывание в Чехии, могут подавать документы на продление в соответствии с установленным режимом.