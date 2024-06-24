Финляндия открыла движение по пограничному с Россией маршруту Финляндия открыла судоходное движение по Сайменскому каналу с 24 июня

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Власти Финляндии решили открыть судоходство по Сайменскому каналу, пограничному с Россией, говорится в заявлении Министерства транспорта и коммуникаций страны. Так, движение судов будет открыто с 24 июня по 31 декабря 2024 года.

Комиссары Сайменского канала приняли решение, что сезон плавания по Сайменскому каналу начнется 24 июня 2024 года и завершится 31 декабря 2024 года, — говорится в сообщении финского ведомства.

Также в заявлении указано, что данное решение ориентировано на грузовые и пассажирские корабли, которые с 15 апреля были ограничены в передвижении по маршруту. Вместе с тем пограничный переход Аспен — Айленд, порт Нуйямаа и Санти, предназначенные для прогулочных судов, по-прежнему будут закрыты. Протяженность Сайменского канала составляет 57,3 километра. На территории России находится 34 километра канала.

Ранее конституционный комитет парламента Финляндии одобрил проект закона, по которому прием беженцев будет ограничен, а в случае отказа просителю убежища на границе с РФ грозит депортация. Отмечается, что в случае принятия нормы Финляндия может стать более доступной для россиян.

За принятие законопроекта проголосовали 15 парламентариев, против выступили двое. При этом некоторое время назад глава финского кабмина Петтери Орпо заявлял, что этот закон может позволить в дальнейшем постепенно открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.