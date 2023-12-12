Финляндия откроет три крупных КПП на границе с Россией Ilta-Sanomat: Финляндия откроет три крупных КПП на границе с РФ 14 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Финляндия намерена открыть три крупных контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией, сообщает финская газета Ilta-Sanomat. Это может произойти уже 14 декабря. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. Кабмин объявит о своем решении во вторник, 12 декабря, во второй половине дня.

Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра, — говорится в публикации.

На сегодняшний день все погранпункты на границе с Россией закрыты по решению финских властей из-за наплыва беженцев. В создавшейся ситуации премьер-министр страны Петтери Орпо обвинил Россию.

На прошлой неделе газета Helsingin Sanomat писала, что правительство страны рассматривает два варианта развития ситуации. Один из них как раз и предполагал открытие одного или нескольких контрольно-пропускных пунктов после 12 декабря.

Согласно второму варианту, страна может оставить закрытой восточную границу и пропускать при этом только грузовые авто. По данным инсайдеров, финны считают, что ситуация с национальной безопасностью в настоящее время опасений не вызывает. Поэтому у правительства нет повода держать границу закрытой.