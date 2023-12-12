Финский кабмин объявил об открытии двух КПП на границе с Россией Финляндия открывает КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с РФ 14 декабря

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Кабинет министров Финляндии решил открыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, говорится в пресс-релизе правительства страны. Речь идет о КПП «Ваалимаа» и «Ниирала». Они возобновят работу с 14 декабря. При этом отмечается, что пункты снова могут закрыть, если ситуация с мигрантами не изменится.

Без снятия некоторых ограничений мы не можем сказать, изменилось ли что-то к лучшему. Именно поэтому после тщательного рассмотрения мы в контролируемом порядке открываем два пункта пропуска через границу. Однако мы готовы снова быстро ввести ограничения, — заявил премьер-министр Петтери Орпо.

Пока все погранпункты на границе с Россией закрыты по решению финских властей из-за наплыва беженцев, в котором премьер-министр страны Петтери Орпо обвинил Россию. Ранее финские СМИ писали, что ситуация с национальной безопасностью в настоящее время опасений не вызывает. Поэтому у правительства нет повода держать границу закрытой.

При этом финский политолог Йохан Бекман отмечал, что решение о закрытии границы с Россией продиктовано заказчиками из США. Он предположил, что уменьшение числа людей, пересекающих госграницу, поможет сокрытию информации о военных объектах США и НАТО, которые в перспективе могут появиться на финской территории. Это, в частности, могут быть секретные биолаборатории, считает он.