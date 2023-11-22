Власти Финляндии подтвердили закрытие КПП на границе с Россией Премьер Финляндии: страна закроет все КПП на границе с РФ, кроме «Райя-Йоосеппи»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, подтвердил премьер-министр страны Петтери Орпо на брифинге. По его словам, которые приводит Helsingin Sanomat, работу продолжит только самый северный контрольно-пропускной пункт — «Райя-Йоосеппи».

Правительство приняло решение закрыть пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» на восточной границе начиная с 00:00 пятницы, 24 ноября. Все пограничные переходы на восточной границе будут централизованы на пограничном переходе «Райя-Йоосеппи». Решение действительно до 23 декабря 2023 года, — объявил он.

Всего на границе государств перестанут работать восемь из девяти пунктов пропуска. Таким способом финское правительство пытается сдержать наплыв мигрантов.

Накануне Helsingin Sanomat писало, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи». После этого представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию на границе с Финляндией, заявила, что Хельсинки не проводили с Москвой предварительных консультаций относительно закрытия пунктов пропуска. По ее словам, финская сторона пытается переложить на Москву ответственность за свои действия.

Ранее ряд СМИ сообщил, что за последние дни из России в Финляндию перебрались 400 беженцев, почти все они являются выходцами из арабских стран. Уточняется, что до границы они добираются с помощью российских автомобилистов, после чего продолжают путь на велосипедах.