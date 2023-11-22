Финляндия оставит один КПП на границе с Россией Helsingin Sanomat: Финляндия закроет все КПП на границе с РФ, кроме «Райя-Йосепи»

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного — «Райя-Йосепи», пишет Helsingin Sanomat. Ожидается, что правительство страны объявит о решении вечером 22 ноября.

По данным издания, правительство одобрило закрытие всех погранпереходов, за исключением «Райя-Йосепи» (с российской стороны — «Лотта», Мурманская область). «Райя-Йосепи» является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии.

Ранее власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Они прекратили работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

Позднее в Хельсинки заявили о готовности закрыть в ночь с 21 на 22 ноября оставшиеся четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Финские власти пояснили, что мера связана с неконтролируемым потоком беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал гуманитарным кризисом ситуацию, сложившуюся на контрольно-пропускном пункте «Салла» на границе с Финляндией. По его словам, в настоящее время на границе находятся около 300 человек, которые уже не одни сутки ожидают прохода через границу.