Названа самая счастливая страна в мире ООН в седьмой раз подряд признала Финляндию самой счастливой страной мира

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Финляндия сохранила статус самой счастливой страны в мире в седьмой раз подряд, следует из отчета экспертной группой, действующей по заказу ООН. Второе и третье места заняли Дания и Исландия.

По данным ежегодного Всемирного доклада счастья, топ-5 замыкают Швеция и Израиль соответственно. Россия располагается на 72-м месте, Казахстан на 49-м, Армения на 82-м, а Украина на 105-м. Последнее, 143-е место, по традиции досталось Афганистану.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 году в рамках инициативы Генеральной ассамблеи ООН. При его составлении ученые учитывают различные показатели, в том числе ВВП на душу населения, продолжительность жизни, степень социальной поддержки, гарантии занятости, соблюдение гражданских свобод, уровень коррупции и другие.

Отчет основывается на средних показателях, собранных за последние три года. Публикация рейтинга приурочена к Международному дню счастья, который отмечают 20 марта.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что страна вступила в новую эпоху, которая пришла на смену эпохе «после холодной войны». Во время речи на инаугурации глава государства связал этот переход со вступлением страны в НАТО, которое он назвал последним шагом в западное сообщество ценностей.